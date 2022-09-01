В Череповце появился второй в регионе кванториум

В Вологодской области появился второй «Кванториум» для школьников. Технопарк создан в Череповецком образовательном центре № 11. На площади более 600 кв. метров площади появились кабинеты физики, химии, биологии, робототехники, ГЕО-АЭРО и зона проектной деятельности. Приобретено высокотехнологичное оборудование на сумму более 21 млн рублей — ноутбуки, интерактивные панели, МФУ, цифровые лаборатории по биологии, химии, физике, физиологии, цифровые микроскопы, наборы по образовательной робототехнике, наборы для изучения технологий связи и «интернета вещей», роботы-манипуляторы, 3D-принтеры. Вместе с ремонтными работами и приобретением мебели расходы на создание «Кванториума» составили более 25 млн рублей.

Знания, полученные на базе „Кванториума“, станут хорошей стартовой площадкой для поступления в ведущие вузы, уверены власти. В 2023 году кванториум появится в Вологодском многопрофильном лицее. В 2024 году будут построены сразу четыре: один в Череповце и три — в Вологде.