В Вологодской области горел дачный дом

У дома обгорел фронтон.

В последний день лета сгорел дом в Вологодском районе. 31 августа в 12 часов 20 минут поступило сообщение о пожаре по адресу в Сосновском сельским поселением. Горел дом в деревне Прокунино. Это одноэтажное, деревянное, дачное строение, собственник - женщина 1961 г. р. Огнем поврежден фронтон крыши, общая площадь пожара: - 6 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области.

В ликвидации задействовано 2 ед. техн., 6 чел. л/с. Предварительная причина: недостаток конструкций и изготовления электрооборудования.