С первого сентября вологжане могут пройти техосмотр без аптечки и огнетушителя

С 1 сентября вологжанам пройти техосмотр будет легче. Перечень того, что необходимо проверить, сокращается с 82 до 55 пунктов. Например, наличие аптечки и огнетушителя и даже знака аварийной остановки больше проверять не будут - соответствующие поправки в правила проведения техосмотра вступают в силу вместе с осенью.

Однако надо помнить, что, например, знак аварийной остановки может потребоваться в дороге, и вот тогда за его отсутствие может быть выписан штраф. Напомним, что техосмотр для автовладельцев физических лиц стал добровольным. В обязательном порядке его проходить потребуется только в том случае, если автовладелец только приобрел машину старше четырех лет либо собирается выехать за рубеж. Цель авторов - уменьшить нагрузку на пункты ТО, сократить время проведения его.

Любопытно, что в прежнем списке были такие проверки, для которых требовались лабораторные условия - например, проверка шума выхлопной системы.

Противооткатные упоры у грузовиков отныне также не будут требовать. Однако, по правилам, все это в машине должно быть. А за отсутствие чего-либо из этого водителю грозит штраф 500 рублей по части 1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях.