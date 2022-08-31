Обманутая дольщица в Череповце вернула деньги через суд

В Череповце дольщица через суд взыскала с застройщика больше 800 тысяч рублей. В Череповце суд рассмотрел иск дольщицы к застройщику, который не предоставил ей квартиру и не вернул деньги.

По имеющимся данным, женщина заключила договор участия в долевом строительстве. Она внесла 1 400 000 рублей и хотела бы справить новоселье в новом доме на улице Городецкой. Однако квартиры она так и не дождалась. Не получив квартиру, череповчанка обратилась в суд. Она потребовала вернуть ей деньги и взыскать с ответчика проценты за пользование её деньгами, сообщает пресс-служба судов.

Ответчик пояснил, что в феврале 2022 года он уже возвратил женщине 666 000 рублей. Поэтому суд частично удовлетворил требования женщины и взыскал с ответчика в её пользу 815 629 рублей 13 копеек, в том числе 734 000 рублей как неосновательное обогащение, проценты в размере 70 385 рублей 28 копеек и 11 243 рубля 85 копеек судебных расходов. Недобросовестный застройщик попытался обжаловать решение, но его оставили без изменений.