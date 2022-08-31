Вологжанин зарезал соседа за замечание о громкой музыке

Молодой человек умер у подъезда. Фото: СУ СК по Вологодской области.

В Вологде молодого человека убил любитель громкой музыки. Он получил смертельную рану шеи. СУ СК по Вологодской области сообщает, что возбуждено уголовное дело по факту убийства 24-летнего вологжанина.

По подозрению в совершении преступления задержан 42-летний сосед парня. Он сам сообщил о случившемся полиции.

По данным следствия, инцидент произошёл в подъезде дома на улице Панкратова вечером 30 августа.

«Согласно показаниям, данным подозреваемым, потерпевший пришел к его квартире с претензиями о нарушении тишины в период, когда в его квартире громко играла музыка. Возникшая между ними ссора явилась причиной содеянного», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Пьяный любитель громкой музыки ударил пришедшего к нему ножом в шею. Молодой человек был смертельно ранен, он смог выбежать на улицу, но умер от кровопотери.