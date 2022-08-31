В Вологде на работу администратором взяли робота Юлию

В Вологде на работу принят робот по имени Юлия. Теперь она работает в офисе "Логософта" и заняла вакансию администратора.

«Робот, внешне напоминающий человека, впервые был принят на работу в РФ. Официальное трудоустройство получила робот Юлия, которую взяли в вологодский офис «Логасофт» администратором», — сообщает портал «Коряжма-поиск».

Юлия будет общаться с клиентами и консультировать их, давая ответы на все получаемые вопросы.

Андроид не ходит, но умеет двигать бровями, губами, глазами и имитировать человеческие эмоции. Внешность машины создана на основе двух тысяч фотографий российских женщин. В итоге получилась «усреднённая модель среднестатистической российской женщины». Кожа, сделанная из высококачественного силикона, похожа на человеческую.

Юлия умна: умеет быстро распознает эмоции собеседника и с учетом этого корректирует свои ответы. Робот имеет более 600 вариантов микромимики, они объединяются с жестами, так получается реалистично сымитировать эмоции.

Коллеге здесь рады. По словам работников компании, Юлия разгружает персонал и радует клиентов и партнеров. "Такого администратора нет ни у кого", - уверены в "Логасофте".

Модель «Робо-С» создана российской компанией «Промобот».