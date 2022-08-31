В Череповце власти взяли расклейщиков рекламы в суровый оборот

В Череповце вычислили двух расклейщиков рекламы: они вынуждены были сами прийти в мэрию. По телефону, указанному в их объявлениях, беспрестанно звонил автоинформатор. Прекратить такой дозвон могли только в отделе муниципального контроля. Об этом сообщает cherinfo.

В городе металлургов всерьез взялись за тех, кто портит городское имущество - расклеивает объявления на остановки и дома. Недавно на остановках развесили 200 табличек, предупреждающих об ответственности за незаконную расклейку.

Начальник управления по развитию городских территорий Владимир Дмитриев рассказал про выявленных нарушителях:

«Эти рекламодатели провели массовую работу: разместили больше 100 объявлений. Нарушителям выставили счета за услуги за удаление их рекламы с остановок. Рекламу убрали наши специалисты. Затраты подсчитали, суммы получились большие. Эти люди распространяли объявления о помощи наркоманам, алкозависимым и одиноким людям. С помощью системы автодозвона делается около 40 тысяч звонков за неделю с периодичностью в две-три минуты».