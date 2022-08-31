Два осужденных вышли по УДО из колонии для пожизненников в Белозерском районе

В исправительной колонии №5 в Белозерском районе, где содержатся пожизненники, произошло событие: двое заключённых с острова Огненный вышли на свободу по условно-досрочному освобождению. Об этом сообщает сайт управления Федеральной службы исполнения наказаний по Вологодской области.

На днях «вологодский пятак» посетили сотрудники и ветераны регионального УФСИН, представители прокуратуры, общественных и попечительских организаций.

«Начальник исправительной колонии № 5 Андрей Ипатов доложил об основных достижениях учреждения за последнее время. Он вручил отличившимся осужденным благодарственные письма и подарки. В завершение торжественной части состоялась церемония условно-досрочного освобождения двоих осуждённых», — пишет сайт.

А для остальных же преступников, в числе которых особо жестокие маньяки, садисты и убийцы, там работают кафе, комната быта и спортзал.

Кто именно вышел на свободу и как он оказался на острове, УФСИН не сообщил.

Как уточнили в УФСИН 1 сентября, по УДО вышли на свободу не пожизненники - на острове содержатся и иной контингент. В частности, обслуживающий персонал там - осужденные, получившие более мягкое наказание.