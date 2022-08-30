В Вологде полицейские помогли мужчине выйти ночью из огня

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде в минувшую пятницу, 26 августа, в три часа ночи возник пожар на улице Береговой. Рядом находился наряд ППС в составе Виктора Кирильчука и Андрея Бересенева - они увидели клубы дыма и поспешили на помощь. Подробности сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Правоохранители увидели горящую крышу двухквартирного деревянного дома и сообщили о ЧП в дежурную часть. В дверном проеме стоял местный житель - на выходе из горящего здания он потерял сознание. Стражи правопорядка оттащили пострадавшего на безопасное расстояние и запросили скорую. Проживавшая в доме женщина успела самостоятельно выбежать из пламени - ее вовремя разбудили встревоженные животные. К счастью, погибших нет.

На место прибыли 6 единиц техники и 18 человек личного состава. Площадь возгорания составила около 100 кв.м. Уничтожена крыша, повреждены стены и имущество. Предварительной причиной возгорания стал поджог.