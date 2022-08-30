Календарь выходных дней утвержден кабинетом министров.

Стало известно, как вологжане будут отдыхать в 2023 году. Правительство России утвердило график переноса выходных дней. Об этом рассказали в телеграм-канале кабинета министров.

В 2022 году вологжан ждет выходной на неделе только 4 ноября,это будет пятница.

Всего официально в 2023 году будет 247 рабочих дней и 118 выходных - естественно, для тех, у кого пятидневная рабочая неделя. Если прибавить несколько дней отпуска, то отдыхать придется каждый третий день.

Так, встречать 2023 год можно будет с 31 декабря по 8 января. Так как 1 и 8 января и так выходные, их перенесут на 24 февраля и 8 мая.

Так что в феврале нерабочими будут четыре дня с 23 по 26 февраля, а в апреле-мае — три дня и четыре: с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

Также праздничными нерабочими днями будут Международный женский день 8 марта, с 10 по 12 июня отметят День России, а с 4 по 6 ноября отпразднуют День народного единства.