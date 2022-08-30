Росгвардейцы в поликлинике Вологды разнимали пациентов

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В Вологде сотрудники Росгвардии разнимали пациентов у кабинета врача. Скандал возник в одном из медучреждений города Вологды. Конфликт разгорелся в очереди к врачу. Как сообщает пресс-служба Росгвардии, сотрудники вневедомственной охраны в Вологде получили вызов около 16:00: поступил вызов в первую поликлинику на улице Мальцева. Прибывшие на охраняемый объект росгвардейцы выяснили, что в поликлинику пришел местный житель 1991 года рождения. Он потребовал немедленного осмотра, но в кабинете шло кварцевание. Его попросили подождать, но молодой мужчина устроил скандал. К этому же врачу ждала приема вологжанка 1980 года рождения. Она сделала замечание мужчине и потребовала соблюдать очередь. В итоге пациенты переругались и стали оскорблять друг друга, послышались нецензурные слова.

Сотрудники поликлиники вызвали охрану. Бойцы Росгвардии быстро успокоили обоих пациентов. Поход к врачу для них закончился составлением протокола об административном правонарушении за мелкое хулиганство.