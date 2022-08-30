В Междуреченском районе супруги выпили, поссорились, и муж погиб

В Междуреченском районе задержана женщина: вероятно, она убила своего мужа. Уголовное дело возбуждено по факту убийства 45-летнего мужчины. Задержана супруга убитого. По версии следствия, ЧП случилось вечером 29 августа 2022 года. 34-летняя женщина и ее супруг выпивали и поссорились. В ходе ссоры ударила его ножом в грудь. Скорая помощь была вызвана соседями. Мужчину госпитализировали, но врачи не смогли его спасти.

Женщина допрошена. Как сообщают в СУ СК РФ по Вологодской области, завершен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.