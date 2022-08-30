Пенсионера-дачника в Череповецком районе убил 35-летний вор

В Череповецком районе пропал дачник - 66 -летний пенсионер. В итоге задержали ранее судимого мужчину: его подозревают в убийстве.

В материалах следствия говорится, что в ночь на 28 августа 2022 года родственники приехали к мужчине в деревню, куда он уезжал на лето. Пенсионер перестал выходить на связь. В итоге они увидели, что пенсионер был мертв.

Следователи, прибывшие на место, выяснили, что он был убит. В ходе расследования установили причастность к убийству ранее судимого за хищения 35-летнего жителя Череповецкого района. С ним пенсионер познакомился незадолго до своей гибели.

«Доставленный к следователю фигурант был задержан в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ и допрошен в качестве подозреваемого. В ближайшее время запланировано предъявление обвинения в совершении убийства. Кроме того, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.