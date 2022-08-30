Появились подробности ДТП с мотоциклистом на мосту 800-летия Вологды

Мотоциклист на скорости не сумел проскочить между автомобилем и ограждением. Стоп-кадр baza.net

Появились подробности аварии на мосту 800-летия Вологды. Как сообщал сайт КП-Вологда, ДТП случилось 30 августа, в 9:50 у дома № 50 на Набережной VI Армии. Появилась запись камеры видеонаблюдения, где видно, что через мост движение затруднено, автомобили медленно передвигаются. Когда появляется автомобилист вся полоса стояла на светофоре. Мотоциклист попытался объехать колонну справа, но врезался по касательной в правый бок черной иномарки. При этом мотоциклист перелетел через руль и упал на тротуар.

«По предварительным данным, 33-летний водитель мотоцикла «Хонда», находившийся в шлеме и защитной экипировке, но без прав, столкнулся с автомобилем «Вольво» под управлением мужчины 1978 года рождения. Машина двигалась в попутном направлении по мосту 800-летия Вологды со стороны улицы Зосимовской в направлении улицы Горького и остановилась перед регулируемым перекрестком на запрещающий сигнал светофора», – прокомментировали ЧП в областном управления Госавтоинспекции.

В ДТП пострадали два человека: мотоциклист и его 35-летний пассажир. Их госпитализировали с переломами и травмами различной степени тяжести.