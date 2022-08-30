В Череповце водитель без прав ехал на автокране с заклеенными номерами

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В Череповце задержали автокран с заклеенными номерами. В Череповце в пять утра сотрудники ДПС остановили автокран. На пересечении Южного шоссе и Шекснинского проспекта полицейские увидели, что едет кран, причем со стрелой длина автомобиля явно превышала разрешенные 12 метров, а государственные номера были заклеены. В итоге выяснилось,что автокраном на шасси КРАЗ 250 управлял мужчина 1994 года рождения, который никогда не получал права. «В отношении него был составлен ряд административных материалов: за управление без прав, за умышленное скрытие государственных номеров, за управление негабаритным транспортным средством без специального разрешения», — пояснили в отделе ГИБДД УМВД России по городу Череповцу

В итоге транспортное средство было помещено на специализированную стоянку, а управляющему придется выплатит штрафы. Что за нужда была садить за руль автокрана человека без прав - предстоит разобраться полицейским.