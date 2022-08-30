Вологжанин распространил интимные снимки женщины и заплатит 400 тысяч рублей

Мужчина растрепал чужую тайну и был сурово наказан. С него причитается 400 тысяч рублей за моральный вред, который он причинил женщине. Судебные заседания проходили в закрытом режиме - речь шла о фото и видео, которые он сбросил в сеть.

Никольский районный суд Вологодской области вынес приговор в отношении 53-летнего никольчанина, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 137 УК РФ(незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия), п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), сообщает пресс-служба судов.

Суд, исследовав представленные доказательства, заслушав свидетелей, подсудимого, потерпевшую, изучив результаты экспертизы, пришел к выводу о виновности никольчанина и назначил ему наказание в виде трех лет одного месяца лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Также с подсудимого в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 400 000 рублей.