На мосту 800-летия Вологды лежат мотоциклист и пассажир

Фото: Денис Морозов, Город Во.

На мосту 800-летия Вологды - пробка. Там произошло ДТП с участием мотоциклиста. Водитель двухколесного транспортного средства и его пассажир получили травмы. На фотографии видно, как водитель лежит на тротуаре. ДТП произошло около 10 утра.

По правой полосе в одном направлении - от центра за реку, двигались легковой автомобиль "Вольво" и мотоцикл. В итоге произошло столкновение, сообщает портал Город Во.

«Мотоциклист с пассажиром на тротуаре лежат», — сообщают очевидцы происшествия.

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