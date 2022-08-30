Историческая каланча в Вологде перепродается за 22 миллиона рублей

Вологда, улица Чернышевского. Гоша Николаев. Холст, масло.

В Вологде продают каланчу на улице Чернышевского вместе с земельным участком. Историческое здание ушло в частные руки и периодически продается.

Летом 2020 года здание стоило около 11 миллионов рублей. Напомним, из городской казны оно ушло за сумму около 3 миллиона рублей. Новый владелец был обязан восстановить объект и организовать внутри общественное пространство. Однако ничего этого не произошло. Каланча стала просто объектом перепродаж. Сейчас она вновь выставлена на торги от имени «Invest Resurs». Как сообщает сайт ВЕсти 35, оно продаёт землю, оставшуюся после скандальной истории с пожаром и незаконным сносом СК «Труд». Стоимость этого участка – 25 миллионов рублей. Отводится он под ИЖС. Правда, эта информация идёт в разрез с тем, что обещал мэр Сергей Воропанов. В своё время он заверил, что строительства на этой земле не будет, очередной торговый центр там не появится. Хотя на одной из пресс-конференция чиновник администрации города Анатолий Баранов заявлял, что будь его воля, он бы снес "Труд" и устроил там транспортную развязку.

До сих пор не создано общественное пространство еще в одном историческом здании - в водонапорной башне на улице Орлова.