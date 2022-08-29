Мэр Вологды предпринял попытку остановить затопление улицы Доронинской

Фото со страницы мэра

В Вологде 29 августа Сергей Воропанов посетил благоустройство проезжей части на улице Доронинской. Ранее дорогу постоянно затапливало во время ливней. Подрядчик предпринял попытку устранить проблему.

В рабочее состояние наконец привели ливневку, ранее автомобилисты и пешеходы тонули в море дождевой воды - Сергей Александрович заверил, что теперь она должна работать идеально. Работы уже на финишной прямой.

«Завершается ремонт улицы Доронинской на участке от Дальней до Доронинской, 57. Работы стоимостью 51,8 млн. рублей ведем на средства Дорожного фонда. Это решение градостроительного совета при губернаторе области Олеге Кувшинникове. Уложено два слоя асфальта, обустроены тротуары и газоны, установили и подключили освещение. В сентябре нанесем разметку».

Метеорологи пророчат дождливый сентябрь, так что вологжане скоро проверят слова мэра на практике.