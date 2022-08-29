В Череповце на проспекте Строителей водитель не уступил дорогу встречному

Фото: Областной УГИБДД

В Череповце в 7:30 утра произошла авария. В серьезное ДТП на перекрестке проспекта Строителей и улицы Ломоносова попал «Шевроле-Круз» и ВАЗ-2109. Об инциденте сообщила прессс-служба ГИБДД города металлургов.

37-летний водитель иномарки не уступил дорогу коллеге-автолюбителю при повороте налево. В результате влетел в отечественную легковушку, движущуюся по встречной полосе.

22-летний водитель ВАЗа получил травмы, медики отправили его лечиться амбулаторно. Машины получили серьезные повреждения.