Мэр Череповца отчитался о подготовке дорог ко Дню знаний

В Череповце работники «Спецавтотранса» закончили подготовку дорог к 1 сентября. Мэр города металлургов Вадим Германов отчитался о проделанной работе в соцсетях. На улицах города появилась разметка вблизи образовательных учреждений.

Градоначальник заметил, что разметку "зебра" обновили на основных путях школьников, у лежачих полицейских добавлены дополнительные символы на асфальте, кроме того, появилась разметка «Внимание, дети!» - всего 62 штуки на город.

Вадим Германов: «Дети, за долгое лето отвыкшие от городского движения, часто совершают ошибки при переходе дороги. Именно от нас, взрослых, зависит, чтобы эти ошибки не приводили к фатальным последствиям. Будьте внимательны и осторожны на дороге», - Конец августа - начало сентября непростое время как для водителей, так и для юных пешеходов с родителями.