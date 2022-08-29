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Общество29 августа 2022 13:19

Череповецкий лицей вошел в триста лучших школ России

Лицей «АМТЭК» занял 18 место по числу учеников, поступивших в ведущие вузы России
Евдокия САХАРОВА

Лицей «АМТЭК» в Череповце вошел в 300 лучших школ России, заняв 273 место, а также занял 18-е место по числу учеников, поступивших в ведущие вузы страны.

Замдиректора лицея Павел Кулёв пояснил: «В топ-300 по всей России мы входим ежегодно, второй год в двадцатке по Северо-Западу. Наши выпускники поступают в вузы Москвы и Санкт-Петербурга на технические и социально-экономические специальности. Еще поступают в столичные медвузы. В этом году мы выпустили 97 человек, один поступил в вуз за рубежом. В этом году у нас семь стобалльных результатов».

Школа №10 в Череповце вошла в 50 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников в сфере «Медицина». В десятку лучших школ Вологодской области по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, попали четыре школы Череповца: № 10, 11, 21 и лицей «АМТЭК».