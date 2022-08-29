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Общество29 августа 2022 13:07

В Череповец съедутся уличные художники на Верещагинские дни

Здесь пройдет фестиваль граффити
Иван Чухнин

В Череповец пройдет фестиваль граффити. С 19 по 23 сентября в городе пройдет фестиваль уличного искусства. Приглашение получили уличные художники из Петербурга, Подольска, Вологды и Череповца. Были выбраны объекты в разных районах города.

Завершится фестиваль мультимедийным шоу на стенах каменного дома музея Верещагиных. Оно пройдет 23 сентября.

Фестиваль граффити — это часть программы Верещагинских дней.

В ней центральное место занимает выставка работ Василия Верещагина. В город привезут картины из Третьяковской галереи, Русского музея, Ярославского музея-заповедника, из Рыбинского музея и Вологодской областной картинной галереи, а также работы из частных коллекций. Выставка откроется в отреставрированном здании музея Верещагиных и будет работать всего полтора месяца.