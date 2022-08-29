Вологжанин уехал в Москву и исчез

Вологжане ищут Анатолия Валерьевича Колпакова. 38-летний житель Вологды 15 августа уехал из областной столицы на «Лада Аргус» (белый, N871) в Москву и пропал. Родные очень беспокоятся и ничего не знают о его местонахождении. Последний раз Анатолий общался с близкими 19 августа.

Среди примет: лысый, среднего роста, голубые глаза, плотного телосложения. Особая примета: шрам на правой щеке. В день отъезда был одет в голубые джинсы и белую футболку, на ногах – белые кроссовки.

Если у вас есть информация об Анатолии, позвоните в полицию по номеру 102 или сообщите в ПСО «ЮК-СПАС». Поисковикам требуется помощь добровольцев и московских коллег.