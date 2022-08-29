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Общество29 августа 2022 12:57

Губернатор Вологодчины проведет прямую линию с народом

Олег Кувшинников даст ответы на вопросы в программе "Прямая линия"
Евдокия САХАРОВА
Со страницы губернатора

Со страницы губернатора

20 сентября губернатор Вологодской области ответит на вопросы вологжан в программе «Прямая линия». Трансляция будет доступна в интернете и на главных региональных телеканалах.

Олег Кувшинников собирается подвести промежуточные итоги года, а также обсудить самые острые проблемы региона и его жителей. «Приглашаю задавать вопросы, в том числе в видеоформате, делиться проблемами, предложениями», — сообщил глава Вологодчины.

Вопросы до окончания прямого эфира можно задать:

по телефону 8 (8172) 77-77-88 (с 8 до 17 часов в будни);

по электронной почте gubernatoru@gov35.ru;

в соцсетях с хештегом #губернатору35.

В прошлом году на такое же мероприятие поступило более 1800 вопросов.