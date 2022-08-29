Стало известно с каким штаммом коронавируса госпитализированы череповчане

У большинства пациентов моногоспиталя Череповца диагностировали штамм «кентавр»

Об этом сообщает официальный сайт города металлургов. Статистика такова: в моногоспитале находятся 62 пациента, в основном это люди преклонного возраста. Пять человек находятся в реанимации, двое — на аппарате ИВЛ. У большинства - кентавр

За прошлую неделю в Вологодской области зарегистрировано 1418 случаев ковида, среди заболевших 162 ребенка. Для сравнения: неделю назад было 753 случая.

«За прошлую неделю госпитализированы с ковидом 164 человека, на предыдущей неделе — 124», — рассказала заместитель губернатора Лариса Каманина.

За неделю прививку от коронавируса сделали 5648 жителей региона. По сравнению с предыдущей неделей количество вакцинированных выросло на 31%.