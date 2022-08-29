Больше чем доктор: в Белозерске умер главный врач

Фото: со страницы Алексея Плотникова в ВКонтакте

В Белозерском районе - траур. 28 августа на 55-м году жизни скоропостижно скончался главный врач центральной районной больницы Игорь Валерьевич Ефремов.

«Церемония прощания состоится 30 августа в 12:00 по адресу: Белозерск, улица Карла Маркса, дом 18», — написано на официальной странице администрации района «ВКонтакте».

У многих жителей муниципалитета Игорь Ефремов оставил по себе добрую память.

«Вы были не только хорошим коллегой и руководителем, замечательным врачом, вы для меня были другом и наставником. Упокой господь вашу душу»;

«Очень больно, несправедливо, такая пустота внутри и безысходность. Дважды спас мужа, один раз папу. Нет слов, чтобы описать всю мою признательность и уважение Игорю Валерьевичу как профессионалу, как отзывчивому и безотказному человеку, которого одни уважали, ценили, другие занимались травлей и просто не давали спокойно жить и работать. Игорь, любим и всегда с благодарностью помним. Соболезнования всей семье, сил и мужества выдержать такую тяжёлую утрату»;

«У меня папа в том году был две недели в коме. Благодаря Игорю Валерьевичу он жив!»;

«Когда мама умерла, пришлось встретиться с Игорем Валерьевичем. Навсегда запомнила его участие, сопереживание, тактичность. А ведь мы – ни близкие, ни знакомые. Значит, это качество его души – человечность»;

«Всего себя отдавал работе, мои искренние соболезнования»;

«Многих спас, сгорев сам»;

«Сколько человеческих жизней спас, работая на износ!»

«Очень уважала этого доктора. И есть за что. Поверить, что Игоря Валерьевича не стало, очень трудно. Умирать не время было, но работа не пощадила его. Спасая других и возвращая им здоровье, он отдал своё, чтобы жили другие», — пишут люди.