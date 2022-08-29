Злостный алиментщик получил уголовное наказание в Устюжне

Жителя Вологодской области заставят платить детям через суд. Тридцатилетний устюжанин не платил на содержание своих троих детей: двух дочерей 2013, 2016 года рождения и сына 2017 года рождения.

В итоге он попал по суд. Постановлением мирового судьи Вологодской области по судебному участку № 57 от 31 января 2022 года мужчина был подвергнут административному наказанию по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств за содержание детей или нетрудоспособных родителей» в виде обязательных работ на срок 120 часов.

Но выводов мужчина не сделал. Получив административное наказание, он продолжал не платить, работу не искал, в Центр занятости населения не обращался.

Он имел доход от случайных заработков, о какую-либо помощь ни вещами, ни продуктами питания, не оказывал, тратя деньги на себя.

В итоге на 24 июня 2022 года размер задолженности составил 302 963 рублей 31 копейки. И он снова попал под суд.

Действия подсудимого квалифицированы судом по ч.1 ст.157 УК РФ как неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, неоднократно.

Подсудимый вину признал.

Устюженский районный суд назначил ему уголовное наказание в виде исправительных работ на срок шесть месяцев с удержанием 5% заработка в доход государства ежемесячно. И, разумеется, он будет обязан возместить долги детям.