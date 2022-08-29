Врачи предупреждают вологжан о вреде быстрого похолодания

Резкое возвращение к климатической норме обещают синоптики. А врачи предупреждают об опасностях резкой смены погоды.

В Вологодскую область идет похолодание, жаркая летняя погода быстро сменится осенней. Ожидается, что понедельник будет последним жарким днем в большинстве районов. Дождь и прохлада ожидаются уже во вторник.

Столбики термометра упадут ниже 20 градусов, смена погоды произойдет с увеличением скорости ветра. 31 августа ожидается промозглым - температура воздуха упадет до 10 градусов пройдут дожди.

День знаний будет исключительно осенним: температура 7-10 градусов тепла, осадки.