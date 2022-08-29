В Вологодской области жестко сел самолет

ГУ МЧС России по Вологодской области

Легкомоторный самолет жестко сел в Вологодской области. Он совершил вынужденную посадку в Усть-Кубинском районе. На его борту находилось четыре человека, в том числе ребенок. Спасатели получили информацию утром,в 10:35 28 августа.

Самолет Rall-3038 совершил вынужденную посадку на берегу Кубенского озера.Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Вологодской области, погибших, пострадавших нет. Нет и повреждений самолета.

«Самолет взлетел со аэродрома Труфаново Вологодского района. Рейс был экскурсионный, промежуточная посадка не предполагалась. Однако воздушному судну пришлось сесть в Устье. Далее самолет ждал эвакуации, до места назначения судно должен был отбуксировать катер», – прокомментировали информагентству Вологда Регион в пресс-службе ГУ МЧС России по Вологодской области.