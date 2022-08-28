В Харовске появится лыжероллерная трасса. Лыжероллерная трасса строится вблизи Харовской детско-юношеской спортивной школы на улице Молодежной. Возведение началось в 2020 году по проекту «Народный бюджет». Сейчас готовность сооружения оценивается в 50 процентов. Однако, "Планируем завершить обустройство объекта к середине октября 2022 года", - сообщил начальник областного департамента физкультуры и спорта Сергей Фокичев.

В рамках первого этапа специалисты сделали саму дорожку, смонтировали дренажную систему, оканавили и отсыпали территорию. За счет района было установлено освещение.

Строители приступили ко второму этапу благоустройства. В скором времени планируется укладка асфальта - всего нужно заасфальтировать 1 км шириной 3 метра. Отмечается, что спортивная трасса для лыжероллеров требует тщательной работы, потому что необходимо добиться идеально гладкой поверхности.

Добавим, что данным видом спорта в Харовске занимаются свыше полутора сотен лыжников. Они достойно представляют Вологодчину на региональных соревнованиях, сообщает пресс-служба правительства области.