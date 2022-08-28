В Череповце обнародованы около 100 вакансий в школах

В школах Череповца не хватает учителей. В сообществе "Ассоциация молодых педагогов Череповца" названа цифра: не хватает больше 100 учителей-предметников.

Это :

в МАОУ "СОШ № 20" ищут двух учителей начальных классов, педагога-организатора, учителя-логопеда, учителя немецкого и английского языков, а также математики и информатики.

в МАОУ "Центр образования № 29" - двух учителей математики, трех учителей начальных классов, учителей русского языка и литературы, и - физики.

в СОШ №5 - двух учителей английского языка, двух учителей русского и литературы и ряд других педагогов.

в СРШ №31 - шесть учителей начальных классов, а также шесть педагогов-предметников.

в МАОУ "Центр образования № 12" - 8 учителей-предметников и 1 учителя начальных классов.

Несмотря на сложную ситуацию педработниками, по сравнению с прошлым годом улучшилась.

Кстати, законодательство позволяет преподавать в школе во время обучения на старших курсах вуза. Согласно статистике, минимальный размер зарплаты составляет 17-19 тысяч рублей.