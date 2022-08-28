15 миллионов рублей потратят на новогодние украшения в Вологде

В Вологде выделят деньги на новогодние украшения. 14, 6 миллионов рублей планируется потратить на объемные светящиеся фигуры, танцующие ели и украшения для мостов.

«Депутаты Вологодской городской думы поддержали инициативу администрации города о выделении на закупку нового оборудования для новогоднего оформления 14,6 млн рублей. Хочу подчеркнуть, что это стало возможным благодаря перераспределению средств в результате сложившейся экономии. В сентябре будет размещена конкурсная документация на закупку новогодних украшений и иллюминации. Такое поэтапное, каждый год, выделение средств на эти цели, добавление новых элементов в новогоднее оформление города позволит нам сделать новогоднюю Вологду более яркой, интересной для вологжан, привлекательной для туристов», - сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Как сообщили в администрации города, на эти деньги будут закуплены несколько светящихся объемно-пространственных композиций. Это фигуры в виде больших объемных светящихся новогодних игрушек, композиция «Три медведя», а также арки как на аллее улицы Мира.

Кроме того, будут приобретены дополнительные «танцующие» ели, который стояли в прошлом году на Пушкинской аллее, и световые консоли в виде часов, которыми предполагается украсить мосты.

Основой концепции новогоднего украшения города по-прежнему остается идея «Кружевной Вологды», элементы кружева будут использоваться в арт-объектах и подсветке.