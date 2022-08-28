В Кириллове мальчик упал из окна с москитной сеткой

В Кириллове мальчик выпал из окна. Как сообщает СУ СК, следствием устанавливаются обстоятельства травмирования ребенка.

ЧП случилось около 19 часов 27 августа 2022 года. 3-летний мальчик, присмотр за которым осуществлялся его матерью, взобрался на подоконник окна кухни, облокотился на москитную сетку и выпал с высоты 3 этажа. Ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован. Установлено, что в тот момент матери мальчика в кухне не было. а.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе степень тяжести причиненного ребенку вреда здоровью в рамках назначенной судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято обоснованное решение.