240 выпускников из Вологодчины поступили в медицинские вузы по целевым направлениям

Из Вологодской области 240 выпускников поступили в медицинские вузы по целевому направлению. 77 человек будут учиться в Ярославском медуниверситете, 71 — в медуниверситете Архангельска. Кроме этого, вологжане поступили в вузы Санкт-Петербурга, Москвы, Петрозаводска, Иванова и Нижнего Новгорода. Сейчас в медвузах по целевому направлению от Вологодской области учится больше тысячи студентов. Расчеты говорят, что дефицит врачей будет сокращаться.

Целевики получают стипендию - четыре тысячи рублей в месяц. На родине их ждет рабочее место, на котором нужно отработать по профилю в медучреждении не менее трех лет.

Молодым терапевтам и педиатрам первые три года после устройства доплачивают к зарплате десять тысяч рублей. В Вологде и Череповце начинающим врачам компенсируют расходы на съемное жилье, в сельской местности и малых городах выплачивают подъемные в один или полтора миллиона рублей.

Дополнительные меры поддержки есть и на районном уровне.

В медвузах по целевому направлению от Вологодской области учится больше тысячи студентов.