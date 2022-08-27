В Устюжне пожарные спасли ребенка из горевшего деревянного дома

Ребёнок едва не погиб на пожаре в Устюжне. 26 августа пожарные спасли ребёнка. Спасённого вывели на улицу. Ещё один жилец дома сам вышел на улицу до прибытия спецслужб.

Горел деревянный многоквартирный дом № 17 на улице Правая Набережная реки Мологи. Площадь пожара составила 17 квадратных метров.

«Сгорела электрическая проводка в одной из квартир. Повреждены чердачное помещение, деревянные балки кровли, окно, потолок, стены, мебель», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.