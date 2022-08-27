Под Вологдой столкнулись фура с трактором

Оба транспортных средства разбиты.

Под Вологдой случилось крупное ДТП. Трактор столкнулся с грузовиком. При этом водитель трактора погиб. ЧП случилось на 7 километре обхода областной столицы 27 августа около 9:30. По предварительной информации, 66-летний водитель грузовика допустил столкновение с трактором. Движение по обходу Вологды от автодороги М 8 до трассы Вологда — Норобово было временно перекрыто.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области, погиб водитель трактора. Его личность и обстоятельства аварии устанавливаются.