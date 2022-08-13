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Происшествия13 августа 2022 16:58

В Вологде машина сбила 14-летнего мотоциклиста

У ребенка не было водительских прав
Евдокия САХАРОВА

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде в минувший четверг, 11 августа, сбили несовершеннолетнего мотоциклиста. Ребенок травмировался у дома № 8 на улице Индустриальной. Об этом сообщила областная Госавтоинспекция.

Подросток 14 лет при проезде нерегулируемого перекрестка столкнулся с автомобилем "Джилли". За рулем находился 37-летний мужчина. Школьник ехал на спортивном мотоцикле «Кайо». В силу возраста, водительских прав ребенок не имел. В аварии сильно погнулось переднее колесо двухколесного коня, а несовершеннолетнего госпитализировали в детскую больницу с травмами различной степени тяжести.