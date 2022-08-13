В Вологде 10-летнего мальчика на пешеходном переходе сбила машина

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде около Кремлевского сада произошло ДТП с участием 10-летнего мальчика. Около дома №22 по проспекту Победы в четверг, 11 августа, около половины седьмого часа вечера на ребенка наехал автомобиль «Киа Сэлтос». За рулем находился 55-летний водитель. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Как выяснилось, мальчик по какой-то причине переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, правда на запрещающий сигнал светофора. Школьника увезли на скорой. Медики приняли решение госпитализировать пострадавшего в больницу.