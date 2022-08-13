Череповчанин разогнался на велосипеде на 112 км/ч и побил рекорд YouTube

Житель Череповца Артем Арефьев сумел разогнать своего двухколесного коня до 112 км/ч. Молодой человек установил побил российского YouTube (70 км/ч) по езде на велосипеде. Разогнаться до таких сумасшедших скоростей спортсмену помогли два автомобиля, сопровождавшие велосипедиста спереди и сбоку. Таким образом создавался эффект аэродинамической трубы. Трассу Артем опробовал два раза - в первый максимум составил 102 км/ч, а на второй попытке удалось побить даже этот результат.

Рекордсмен признался, что велосипед - это львиная доля летней подготовки у конькобежца: "Именно так проходит летняя подготовка олимпийской сборной по конькобежному спорту".

Напомним, Артем Арефьев победитель этапа Кубка мира по конькобежному спорту сезона 2020/21 на дистанции 500 м.