Вологжане задолжали за коммуналку 1,3 млрд рублей

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У вологжан накопился шокирующий долг за коммунальные платежи. По состоянию на 1 июля население задолжало 1,332 млрд рублей: за тепловую энергию - 836,46 млн рублей, за электричество - 73,23 млн, за услуги газоснабжения - 14,24 млн, за водоснабжение и водоотведение - 408,62 млн. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Вологодской области.

Управляющие компании заявляют, что долги перед ними составляют десятки миллионов рублей.

И.о. Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области Михаил Кривохижин пояснил:

«В тарифах на коммунальные услуги заложена составляющая на проведение ремонтов и восстановительных работ на тепловых сетях и котельных, на сетях водоснабжения и водоотведения, электросетях. Системные неплатежи населения ставят под угрозу качество подготовки коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период, вгоняют в долги ресурсоснабжающие организации перед подрядчиками и поставщиками ресурсов».

За неуплату вологжанам грозят пени, взыскания задолженности в судебном порядке, ограничения или отключения ресурсов, ограничению выезда за пределы РФ, аресту имущества, «заморозке» банковских счетов и списанию суммы долга в одностороннем порядке. Если по решению суда долг не будет выплачен в течение 10 дней, то информация попадет в бюро кредитных историй на 10 лет. Кроме того, субсидии на оплату жилья и ежемесячная денежная компенсация выдаются лишь при отсутствии задолженностей.