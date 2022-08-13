На Вологодчине отметили очередной антирекорд по заболеваемости ковидом

С 18 июля в Вологодской области отмечается постепенный рост заболеваемости. За минувшие сутки в регионе зафиксировано 90 случаев заражения COVID-19 по состоянию на 13 августа. Еще 9 человек были госпитализированы, летальных исходов на сегодня нет. Цифры предоставил федеральный портал Стопкоронавирус.рф.

Эксперты уже прогнозируют новую волну коронавируса начиная с сентября, когда дети отправятся в детсады и школы, а взрослые вернутся с отпусков. В России зафиксировано более 28 тысяч заболевших за сутки - максимум с марта этого года.

Уровень коллективного иммунитета на Вологодчине составляет 6,9%. Полную вакцинацию прошли более 623 тысяч вологжан.