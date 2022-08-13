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Происшествия13 августа 2022 13:35

В Череповце женщину сбили прямо на пешеходном переходе

Пострадавшая после удара не двигалась
Евдокия САХАРОВА

В городе металлургов вечером в минувшую пятницу, 12 августа, произошло серьезное ДТП с участием пешехода. Об этом сообщила очевидец произошедшего - девушка опубликовала страшное видео аварии.

На перекрестке Советского проспекта и улицы Карла Маркса автомобиль "Нексиа", не сбавляя скорости, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину, которая уже почти дошла до середины проезжей части. Пострадавшая отлетела на дорогу и перестала двигаться.

Очевидец аварии вызвала скорую помощь. Женщина отправлена на амбулаторное лечение.