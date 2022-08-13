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Общество13 августа 2022 12:51

Фронтмен группы "Чайф" опубликовал свою прогулку по Череповцу

Владимир Шахрин познакомился с городом металлургов
Евдокия САХАРОВА
Кадр из видео "Чайф"

Кадр из видео "Чайф"

Лидер музыкальной группы "Чайф" Владимир Шахрин прогулялся по Череповцу после своего выступления на открытии Архангельского моста 10 августа. Музыкант познакомился с городом металлургов: посетил центр, заглянул в Комсомольский парк. Свою прогулку задокументировал на видео - ролик длительностью более 16 минут автор выложил на всеобщее обозрение на ютубе.

Владимир рассказал, что на его взгляд, Череповец - очень приятный зеленый город с отличным общественным транспортом, а также его поразило количество мам с колясками: "Рождаемость тут хорошая!"

Между Череповцом и Екатеринбургом нашлось общее - творчество Александра Башлачёва. Шахрин сказал «Привет, Санёк!», когда прогуливался мимо музея Башлачёва.