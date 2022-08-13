На Вологодчине объявлены сроки осенней охоты

Облохотдепартамент сообщил о сроках охоты на болотно-луговую дичь. Он стартует с 20 августа и продлиться до 30 ноября.
Охота с подружейными псами на болотно-луговую дичь уже ведется с 25 июля, а срок её окончания также последние числа ноября.
Также с 5 августа у охотников есть возможность охотиться на боровую и полевую дичь с охотничьими собаками.
Напомним нормы добычи разной дичи в Вологодской области:
Боровая дичь
Глухарь - до 5 особей в сезон охоты
Тетерев - до 10 особей в сезон охоты
Вальдшнеп - до 3 особей в один день охоты
Рябчик - до 3 особей в один день охоты
Водоплавающая дичь:
Гуси - до 5 особей в один день охоты
Утки - до 5 особей в один день охоты
Болотно-луговая дичь:
Бекас - до 5 особей в один день охоты
Коростель - до 5 особей в один день охоты
Дупель - до 5 особей в один день охоты
Полевая дичь:
Голуби - до 5 особей в один день охоты
Горлицы - до 5 особей в один день охоты