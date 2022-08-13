На Вологодчине объявлены сроки осенней охоты

Облохотдепартамент сообщил о сроках охоты на болотно-луговую дичь. Он стартует с 20 августа и продлиться до 30 ноября.

Охота с подружейными псами на болотно-луговую дичь уже ведется с 25 июля, а срок её окончания также последние числа ноября.

Также с 5 августа у охотников есть возможность охотиться на боровую и полевую дичь с охотничьими собаками.

Напомним нормы добычи разной дичи в Вологодской области:

Боровая дичь

Глухарь - до 5 особей в сезон охоты

Тетерев - до 10 особей в сезон охоты

Вальдшнеп - до 3 особей в один день охоты

Рябчик - до 3 особей в один день охоты

Водоплавающая дичь:

Гуси - до 5 особей в один день охоты

Утки - до 5 особей в один день охоты

Болотно-луговая дичь:

Бекас - до 5 особей в один день охоты

Коростель - до 5 особей в один день охоты

Дупель - до 5 особей в один день охоты

Полевая дичь:

Голуби - до 5 особей в один день охоты

Горлицы - до 5 особей в один день охоты