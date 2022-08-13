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Происшествия13 августа 2022 9:23

Мужчина в Череповецком районе получил ожоги при использовании газового балончика

Он помещен в ожоговый центр "Северстали"
Иван Чухнин

В Череповецком районе пострадал мужчина: из-за газового баллончика возник пожар. 54-летний череповчан получил ожоги 1 и 2 степени. Как сообщает МЧС области, ЧП случилось поздно вечером 12 августа в поселке Малечкино.

В итоге мужчину срочно госпитализировали в ожоговый центр "Северстали". У него повреждено 30% поверхности тела - лицо, руки, ноги, грудь.

Причина пожара - неосторожное обращение с огнем при использовании газового балончика, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.

Всего за минувшие сутки на Вологодчине произошло 10 пожаров.