Мужчина в Череповецком районе получил ожоги при использовании газового балончика

В Череповецком районе пострадал мужчина: из-за газового баллончика возник пожар. 54-летний череповчан получил ожоги 1 и 2 степени. Как сообщает МЧС области, ЧП случилось поздно вечером 12 августа в поселке Малечкино.

В итоге мужчину срочно госпитализировали в ожоговый центр "Северстали". У него повреждено 30% поверхности тела - лицо, руки, ноги, грудь.

Причина пожара - неосторожное обращение с огнем при использовании газового балончика, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.

Всего за минувшие сутки на Вологодчине произошло 10 пожаров.