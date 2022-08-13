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Общество13 августа 2022 9:10

На Украине погиб уроженец Вологодской области рядовой Виктор Лешуков

Об этом сообщил глава района Вячеслав Панов
Иван Чухнин
Виктор Лешуков погиб на Украине.

Виктор Лешуков погиб на Украине.

На Украине погиб вологжанин - Виктор Лешуков из Никольского района. Об этом сообщил глава района.

«12 августа в Никольский район пришло горестное известие. Официально стало известно, что в ходе проведения военной специальной операции на территории Украины погиб наш земляк Лешуков Виктор Анатольевич. Он служил по контракту в звании рядового. Погиб, исполняя воинский долг, как герой, отдав жизнь за безопасность нашей страны».

Вячеслав Панов выразил соболезнование родным и близким воина: "Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям, сослуживцам погибшего. Это невосполнимая утрата. Вместе с родными скорбит весь Никольский район.Вечная слава герою! Светлая память!".