На Украине погиб уроженец Вологодской области рядовой Виктор Лешуков

Виктор Лешуков погиб на Украине.

На Украине погиб вологжанин - Виктор Лешуков из Никольского района. Об этом сообщил глава района.

«12 августа в Никольский район пришло горестное известие. Официально стало известно, что в ходе проведения военной специальной операции на территории Украины погиб наш земляк Лешуков Виктор Анатольевич. Он служил по контракту в звании рядового. Погиб, исполняя воинский долг, как герой, отдав жизнь за безопасность нашей страны».

Вячеслав Панов выразил соболезнование родным и близким воина: "Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям, сослуживцам погибшего. Это невосполнимая утрата. Вместе с родными скорбит весь Никольский район.Вечная слава герою! Светлая память!".