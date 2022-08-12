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Общество12 августа 2022 16:54

В Череповце специалисты настраивают светофоры на подъездах к Архангельскому мосту

На ругулировку фаз уйдет неделя
Иван Чухнин

Череповецкие специалисты срочно перенастраивают светофоры на подъездах к Архангельскому мосту. На это уйдет примерно неделя. Об этом пишет официальный сайт города со ссылкой на сотрудников предприятия "Электросвет". Движение по новому транспортному мосту сразу выявило острую проблему.

Водители, опробовавшие проезд по мосту, сообщили о ненастроенных светофорах. Из-за этого на Шекснинском проспекте даже собралась пробка. Поэтому сразу начались работы по настройке светофоров. Специалисты меняют фазы на регулировщиках. Корректировать работу они будут на протяжении всей ближайшей недели.

Как говорят водители, выявилась проблема в повороте на ул. К. Белова: там лишь одна полоса.