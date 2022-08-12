В Череповце специалисты настраивают светофоры на подъездах к Архангельскому мосту

Череповецкие специалисты срочно перенастраивают светофоры на подъездах к Архангельскому мосту. На это уйдет примерно неделя. Об этом пишет официальный сайт города со ссылкой на сотрудников предприятия "Электросвет". Движение по новому транспортному мосту сразу выявило острую проблему.

Водители, опробовавшие проезд по мосту, сообщили о ненастроенных светофорах. Из-за этого на Шекснинском проспекте даже собралась пробка. Поэтому сразу начались работы по настройке светофоров. Специалисты меняют фазы на регулировщиках. Корректировать работу они будут на протяжении всей ближайшей недели.

Как говорят водители, выявилась проблема в повороте на ул. К. Белова: там лишь одна полоса.