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Происшествия12 августа 2022 16:45

22-летнему парню грозит 10 лет за наркотики

Он попался с 8 свертками зелья
Иван Чухнин

Вологжанина задержали с наркотиками. Вскоре он предстанет перед судом. Как сообщает прокуратура Вологды, 22-летний житель города обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

4 мая юноша нашел продавца в интернете, а затем купил 3,32 грамма наркотиков. Он их забрал из тайника-закладки, а потом, с 8 свертками зелья, был задержан правоохранителями.

В отношении вологжанина возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Материалы дела переданы в суд, сообщают в прокуратуре.