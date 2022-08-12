22-летнему парню грозит 10 лет за наркотики

Вологжанина задержали с наркотиками. Вскоре он предстанет перед судом. Как сообщает прокуратура Вологды, 22-летний житель города обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

4 мая юноша нашел продавца в интернете, а затем купил 3,32 грамма наркотиков. Он их забрал из тайника-закладки, а потом, с 8 свертками зелья, был задержан правоохранителями.

В отношении вологжанина возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Материалы дела переданы в суд, сообщают в прокуратуре.