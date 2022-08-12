Вологодский губернатор проверил как ведется уборка зерновых и заготовка кормов

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В Вологодской области губернатор выехал в поля: аграрии продолжают уборку зерновых. Он посетил колхоз «Нива», хозяйство Шекснинского района.

По информации губернатора, всего в Вологодской области планируется собрать около 140 тысяч тонн зерна. В хозяйствах области на поля вышли 260 зерноуборочных комбайнов. Зернохранилища готовы в полном объеме. К счастью, погода благоприятствует селянам.

«Хозяйства области со всеми трудностями и капризами погоды справляются достойно. Несмотря на сырую весну, урожай хороший. Сомнений нет – в зиму уйдем с кормами, которые обеспечат высокие надои молока. Продовольственную безопасность региона обеспечим», - сообщил губернатор.